В Днепре Вилкулу не рады: нардеп после неудачного распиаренного мероприятия убегал через черный ход (фото, видео)

Несмотря на широкую рекламу и громкие заявления накануне ни один из работников ГП "Южмаш" так и не пришел на встречу с криворожским нардепом, передает местный сайт Днепроград.

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В рассчитанный на 900 человек зал дома культуры пришли ровно 25 человек, среди которых были и несколько активистов, которые успели поставить нардепу пару неудобных вопросов. Остальные - поклонники "Оппоблока" и несколько десятков молодых людей, которые во время встречи блокировали все входы в дом культуры.

Вместе с тем следует отметить, что Вилкул успел отличиться в соцсети отчетом об "удачном мероприятии", который "не удалось сорвать "нацикам". Однако известно, что сам Вилкул и его охранники были вынуждены бежать из дома культуры через задний выход под охраной полиции уже через несколько минут после объявленного начала мероприятия.

Возле центрального входа в дом культуры на Вилкула ждали активисты, которые хотели устроить ему "теплый прием".