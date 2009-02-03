СБУ передала Польше рассекреченные архивы о сталинских репрессиях

Служба безопасности Украины передала польскому Институту национальной памяти рассекреченные архивные документы о репрессиях сталинского режима против поляков.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во исполнение договоренностей между украинским и польским президентами, достигнутых в ходе визита Виктора ЮЩЕНКО в Варшаву 28 января, в Службе безопасности Украины состоялись переговоры и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО с делегацией Института национальной памяти Республики Польша во главе с президентом института Янушем КУРТИКОЙ.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул важность сотрудничества обоих учреждений, подчеркнув его высокую эффективность, ведь на сегодняшний день в совместной украинско-польской серии «Польша и Украина в 1930–1940-х годах. Неизвестные документы из архивов специальных служб» вышли в печати уже семь томов с уникальными документами. Последний – это книга «Голодомор в Украине 1932-1933», которая была презентована в прошлом году в дни памяти жертв Голодомора сначала в Украине, а затем – в Польше. Согласно достигнутой договоренности вскоре появится англоязычная версия этого тома.

Кроме того, в рамках сотрудничества Архива СБУ с Архивом Министерства внутренних дел и администрации Республики Польша и Институтом национальной памяти Польши в печати готовится следующая книга серии – «Большой террор в Украине: польская операция 1937-1938».

Во время переговоров польская сторона была проинформирована о новом этапе работы Службы безопасности Украины по рассекречиванию архивных документов советских карательных органов, что было начато Указом Президента Украины «О рассекречивании, предании огласке и изучении архивных документов, связанных с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине».

Представителям Института национальной памяти Польши переданы электронные копии документов, которые рассказывают о репрессиях коммунистического тоталитарного режима против поляков в 1930-40 гг. Среди них – служебная переписка НКВД УСРР о репрессиях в отношении поляков в 1935-1936 годах по делу «Польской военной организации» («ПОВ») и другим делам относительно “польской контрреволюции и шпионов”. Большой блок документов рассказывает об операции НКВД УСРР по переселению свыше 15 тысяч польских и немецких семей (около 70 тыс. человек) из Винницкой и Киевской областей в Казахстан в 1936 году. Переданные документы рассказывают также о содержании и трагической судьбе польских военнопленных в лагерях НКВД на территории Украины в 1940 году.

Стороны договорились, что в ближайшее время между Службой безопасности Украины и Институтом национальной памяти Республики Польша будет подписано Соглашение о совместном изучении архивных документов о голодоморах и политических репрессиях тоталитарного коммунистического режима 1917-1991 гг. Соглашение будет предусматривать обмен опытом, документами и дальнейшую совместную издательскую деятельность.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что СБУ, которая уверенно переходит на европейские стандарты, заинтересована в изучении опыта польских коллег в вопросах рассекречивания и обнародования исторических документов.