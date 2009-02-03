Лидеры фракций заявили о давлении на их семьи

Лидеры фракций пока не смогли договориться о разблокировании работы Верховной Рады и определиться с датой рассмотрения вопроса об ответственности правительства.

Об этом журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван Кириленко после заседания согласительного совета.

По его словам, лидеры фракций продолжат консультации у спикера после 15 часов вторника.

В то же время, по словам Кириленко, НУ-НСовец Борис Тарасюк в ходе согласительного совета внес предложение по разблокированию работы Верховной Рады, предусматривающий проведение специального заседания в среду после 18:00.

"Последнее предложение, которое прозвучало, - завтра полдня мы работаем в сессионном режиме, полдня - в комитетах, после 18:00 ставим вопрос о состоянии дел в стране с ответственностью правительства", - сказал он.

"Мы готовы делать это с прямой трансляцией по телевидению, расписали регламент этого заседания, рассчитанного на 4,5 часа", - добавил Кириленко.

Однако, по его словам, "Партия регионов не соглашается ни на одно предложение".

"Коллеги переживают, что и в среду необходимых голосов у них не будет (для отставки правительства). Они оттягивают этот вопрос на четверг, пятницу, субботу", - сказал Кириленко.

Но это, по его словам, неприемлемо для БЮТ.

"На четверг-пятницу запланирован официальный визит премьера в Германию, где она будет решать важные инвестиционные вопросы", - сказал Кириленко.

Он добавил, что на заседании согласительного совета прозвучали заявления руководителей фракций о том, что "на их семьи оказывается давление" в связи с рассмотрением вопроса о недоверии правительству.

"Спросите об этом у Игоря Шарова или Николая Мартыненко, которые объявили эту информацию", - сказал он.

Украинская правда