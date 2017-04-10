В МИД проверяют информацию о возможном визите испанских политиков в Крым

В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о возможном визите испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Российской Федерацией Крым.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Мы проверяем эту информацию», - сказала она.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму менее 20 жителей захотели проходить службу на территории РФ

По ее словам, необходимо выяснить, действительно ли такой визит происходит, и кто именно, на каком уровне, мог приехать во временного оккупированный Крым.

Как сообщали ранее российские СМИ, в Крым с визитом приехали испанские политики регионального уровня из провинции Андалузия.