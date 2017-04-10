В МИД проверяют информацию о возможном визите испанских политиков в Крым
22:59, 10 апреля 2017Политика
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Как сообщали ранее российские СМИ, в Крым с визитом приехали испанские политики регионального уровня из провинции Андалузия.
В МИД проверяют информацию / УНИАН
В Министерстве иностранных дел Украины проверяют информацию о возможном визите испанских политиков и бизнесменов в оккупированный Российской Федерацией Крым.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
«Мы проверяем эту информацию», - сказала она.
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По ее словам, необходимо выяснить, действительно ли такой визит происходит, и кто именно, на каком уровне, мог приехать во временного оккупированный Крым.
Как сообщали ранее российские СМИ, в Крым с визитом приехали испанские политики регионального уровня из провинции Андалузия.
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