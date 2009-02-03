Партия регионов сравнивает Тимошенко с карточным шулером

Партия регионов требует ответственности Президента Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО за катастрофическое состояние украинской экономики.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном УНИАН ее пресс-службой.

«Нынешняя власть, как прошлогодний снег, не нужна никому. Своей некомпетентностью, безответственностью, непрофессиональностью и постоянными раздорами она «достала» всех: студента, который не получает стипендию, рабочего, который утратил работу, предпринимателя, которого задавили налогами, пенсионера, которого превратили в попрошайку. Нет сегодня на нашей земле человека или категории граждан, которые сказали бы: мне хорошо жить с этой властью», – говорится в заявлении.

Партия регионов заявляет, что «власть убеждает граждан с экранов телевизоров, что бюджет выполняется прекрасно, а сама манипулирует цифрами, как карточный шулер, затеяв с народом нечестную и опасную игру».

«Вместо того чтобы думать, как сделать дешевле вновь подорожавший хлеб для людей, народу рассказывают о том, как успешно, оказывается, украинские крестьяне продают зерно Европе. Власть занимается двумя вещами: либо рассказывает сказки о всеукраинском благе, либо обливает друг друга грязью с экранов телевизоров. Чего люди только не наслушались от них. «Президент – коррупционер», - заявляет премьер. «Она – воровка», - слышим в ответ. Уже весь мир смеется с этого», – заявляют в Партии регионов.

По данным «регионалов», «в результате непрофессиональности и авантюрности этой власти Украина утратила одну треть внутреннего валового продукта».

«Мы требуем, чтобы они вместе несли ответственность за содеянное. Чтобы и Президент, и премьер, и глава Нацбанка вместе пришли в парламент и отчитались перед народом. Мы решительно требуем ответственности Президента и премьер-министра, и нас в этом поддерживает народ. Согласно последним социологическим исследованиям, 88,3% украинцев считают экономическое положение Украины ужасным. Если власть попытается избежать ответственности за содеянное ею, вся страна поднимется на общеукраинскую акцию протеста», – говорится в заявлении.