Ющенко написал Стельмаху гневное письмо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Национального банка Украины принять меры в отношении банков, которые не возвращают депозиты после завершения срока, на который банки получили средства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в письме В.ЮЩЕНКО председателю Национального банка Владимиру СТЕЛЬМАХУ.

Президент сообщает, что в последнее время получает многочисленные обращения вкладчиков, которым банки отказывают в возвращении депозита, несмотря на то, что срок, на который банк получил средства, прошел.

«Хочу подчеркнуть недопустимость таких действий банковских учреждений в условиях сложной финансовой ситуации. В соответствии со ст. 41 Конституции Украины, право собственности является незыблемым, и никто не может быть противоправно лишен права собственности», – отмечает Президент.

В.ЮЩЕНКО предупреждает, что возникновение ситуаций, когда граждане лишены доступа к депозитам, по которым наступил срок возврата, создает почву для обострения социальной напряженности, поскольку свидетельствует о несостоятельности государства гарантировать реализацию конституционного права владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Кроме того, такие действия банков углубляют проблемы своих клиентов, в частности тех, которые в условиях роста безработицы и падения реальных доходов граждан, остро нуждаются в этих средствах. «Сейчас необходимо приложить совместные усилия регулятора и банковских учреждений для восстановления доверия к банковской системе», – убежден Президент.

Учитывая важность вопроса, В.ЮЩЕНКО требует установить перечень банков, которые допускают невозврат или несвоевременный возврат средств, в нарушение условий депозитных договоров, и принять меры воздействия к этим банкам в соответствии с действующим законодательством.

Президент также просит принять исчерпывающие меры с целью недопущения в дальнейшем подобных случаев на отечественном рынке банковских услуг.

Как сообщал УНИАН, НБУ постановлением №319 от 13 октября запретил досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов. По данным Нацбанка, отток депозитов с 1 октября 2008 года (до принятия постановления) из банковской системы составил 6,2 млрд. грн., или 2,7% от суммы срочных банковских вкладов.