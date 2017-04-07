Турчинов прокомментировал ракетную атаку США в Сирии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает удар, нанесенный крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии, адекватной и своевременной реакцией на применение союзником Российской Федерации Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения.

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Об этом Турчинов сказал во время встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, сообщила пресс-служба СНБО.

Стороны также обсудили текущую ситуацию, которая сложилась из-за военной агрессии РФ против Украины, и уделили особое внимание вопросам взаимодействия Украины с Альянсом, реформирования сектора безопасности и обороны нашей страны и его перехода на стандарты НАТО.

Собеседники определили ряд стратегических направлений для сотрудничества, в частности, в вопросах противодействия современным гибридным угрозам.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля ночью Соединенные Штаты Америки нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, удерживаемый повстанцами.