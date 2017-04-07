Удар США по Сирии: Британия и Германия заверили Вашингтон в поддержке

Правительство Великобритании заявило, что полностью поддерживает ракетный удар по военно-воздушной базе в Сирии в ответ на обвинения в том, что сирийские ВВС применили химическое оружие против гражданского населения.

Как передает Русская служба Би-би-си, представитель Даунинг-Стрит сказала: "Мы считаем это соответствующим ответом на варварское химическое нападение, проведенное сирийским режимом. Цель - предотвратить подобные нападения в будущем".

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что действия США - "понятный ответ" на неспособность СБ ООН выступить с решительной позицией, сообщается на сайте МИД Германии.

"Трудно было смириться с тем, что Совет Безопасности не в состоянии четко и однозначно ответить на варварское использование химического оружия против невинных людей в Сирии. То, что Соединенные Штаты сейчас осуществили ответную атаку против военных структур режима Асада, причастных к этим жестоким военным преступлениям, является понятным действием", заявил Габриэль.

Как сообщал УНИАН, США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на предполагаемую атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракеты «Томагавк» были выпущены 7 апреля в 04:40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.