Курс на Атлантику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ о Целевом плане Украина-НАТО на 2006 год в рамках Плана действий Украина-НАТО.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, В.ЮЩЕНКО с целью дальнейшей реализации положений Хартии об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора, выполнения одобренного во время заседания Комиссии Украина-НАТО 22 ноября 2002 года Плана действий Украина-НАТО, а также обязательств Украины как государства - участника Программы «Партнерство во имя мира» и приоритетных задач в рамках Интенсифицированного диалога между Украиной и НАТО по вопросам членства и соответствующих реформ, которому положено начало на Вильнюсском заседании Комиссии Украина-НАТО 21 апреля 2005 года обязал Кабинет Министров обеспечить выполнение мер Целевого плана Украина-НАТО на 2006 год в рамках Плана действий Украина-НАТО.

Центральным органам исполнительной власти, другим государственным органам, ответственным за выполнение мер Целевого плана, в соответствии с указом, надлежит подавать ежеквартально до 5 числа месяца, наступающего за отчетным периодом, Национальному центру по вопросам евроатлантической интеграции Украины и Министерству иностранных дел Украины отчет о состоянии выполнения Целевого плана.

Национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции Украины и Министерство иностранных дел Украины должны обеспечить подготовку ежеквартальных отчетов о состоянии выполнения мер Целевого плана и подавать их в Кабинет Министров для дальнейшего информирования Президента Украины.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины при участии Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции Украины и Министерства иностранных дел Украины должны обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения мер Целевого плана.