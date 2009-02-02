Тетка Тимошенко написала о племяннице две книжки (фото)

Председатель днепропетровской областной организации ”Батьківщина”, тетка премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина на презентации двух своих книг о Тимошенко, в Запорожье.

Книга ”Юля, Юлечка” посвящена детским и юношеским годам жизни Юлии Тимошенко. В книге ”Юля, Юлия Владимировна” рассказывается о временах, когда Юлия Тимошенко занималась бизнесом.

Фото Анатолия Мудрика / УНИАН