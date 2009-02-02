Тетка Тимошенко написала о племяннице две книжки (фото)
00:15, 02 февраля 2009Политика
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О детстве и о "первом миллионе"
Председатель днепропетровской областной организации ”Батьківщина”, тетка премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Антонина Ульяхина на презентации двух своих книг о Тимошенко, в Запорожье.
Книга ”Юля, Юлечка” посвящена детским и юношеским годам жизни Юлии Тимошенко. В книге ”Юля, Юлия Владимировна” рассказывается о временах, когда Юлия Тимошенко занималась бизнесом.
Фото Анатолия Мудрика / УНИАН
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