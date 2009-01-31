У Кличко обещают заставить мэра Киева отменить повышение тарифов на ЖКУ

«Мы вынудим Черновецкого отменить решение о пятикратном повышении коммунальных тарифов – так же, как вынудили мэра снизить стоимость проезда в общественном транспорте». Об этом заявил один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По убеждению депутата, своими решительными действиями оппозиция доказала свою возможность эффективно отстаивать интересы киевлян.

«С самого начала мы настойчиво отстаивали право киевлян не платить в коммунальном транспорте по грабительским тарифам, - говорит Дмитрий Андриевский. – В конечном итоге, мэру не осталось ничего, как согласиться с нашей точкой зрения. Это общая победа всех, кто находится в оппозиции к Черновецкого».

По мнению Дмитрия Андриевского, теперь его политическая сила будет поднимать вопрос выплаты компенсации тем людям, которые, например, приобрели годовые проезные билеты по завышенной цене. Также, по словам политика, будет отменено решение мэра о пятикратном поднятии тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «Мэр делает вопреки воле Киевсовете, которая наложила мораторий на поднятие тарифов. В условиях экономического кризиса, прихоть Черновецкого выглядит особенно бессмысленно. Ведь любому нормальному человеку понятно, что такое стремительное увеличение тарифов вызовет глобальный кризис неплатежей. А это, в свою очередь, просто похоронит жилищно-коммунальное хозяйство города. Поэтому мы задействуем все доступные механизмы и отменим решение о поднятии тарифов», - добавил политик.

Напомним, с 31 января стоимость одной поездки в киевском метрополитене была снижена до 1 гривни 70 копеек. Стоимость поездки в других видах коммунального транспорта была снижена до 1 гривни 50 копеек.