Украина хуже всех стран в мире выплачивает компенсации по проигранным делам в ЕСПЧ - отчет

Украина имеет самый низкий показатель по выплатам в соответствии с решениями ЕСПЧ. Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы, передает "Европейская правда".

Сообщается, что практически каждое пятое решение ЕСПЧ, после которого платеж не был оплачен вовремя, было украинским.

В частности, в прошлом году ЕСПЧ присудил истцам против Украины 1,2 млн евро "справедливой компенсации".

Для сравнения, в 2015 году эта сумма составила 966 тысяч евро. Также, в течение 2013 года Украина проиграла истцам почти 33 млн евро, в 2014 году – почти 7,7 млн евро.

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В 2016 году Украина придерживалась сроков оплаты в 20 делах и выплатила компенсацию после установленного срока в 16 делах.

По состоянию на 31 декабря 2015 года по 213 делам все еще ожидается подтверждение выплат, а по 166 из них подтверждения оплаты нет более шести месяцев после истечения указанного срока.

В 2015 году Украина вовремя заплатила компенсацию в 23 делам (в 2014 году - всего в 5 делам). 168 решений ожидали подтверждения оплаты (из них 135 более шести месяцев после установленного срока).

Как сообщал УНИАН ранее, Украина стала одной из стран с наибольшим количеством новых дел, зарегистрированных в 2016 году в Европейском суде по правам человека. Об этом говорится в отчете Комитета министров Совета Европы. Лидерами по количеству новых дел прошлого года были Россия (283 сравнению с 120 в 2015 году, то есть почти каждый 5-й новый случай был российский), Румыния (151), Греция (121) и Турция (114).