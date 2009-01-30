Ющенко: Тимошенко не удастся спрятаться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возлагает персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил в экстренном обращении к украинскому народу, в связи со сложной экономической ситуацией в Украине.

«Я подчеркиваю: полную ответственность, в соответствии с Конституцией, за экономическое положение, за срыв бюджетного процесса, за разрушение банковской системы несет лично премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО. Дойдя до критического предела, ей не удастся спрятаться в оппозиции. Хватит врать», - заявил В.Ющенко.

Он снова подчеркнул необходимость срочного пересмотра Государственного бюджета.

«Я предостерегал правительство и парламентское большинство - главных авторов Государственного бюджета текущего года: сделанный вами документ - это воздушный замок», - сказал Президент.

По его словам, на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов. Причина этого, по его мнению, одна – нереальность бюджета.

«В выводах я опираюсь на оценку министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА. Мнение министра является определяющим в подготовке сметы любого государства. Сегодня его не слышат, и прежде всего, не слышат в правительстве», - сказал глава государства.

«Я обращаюсь к Юлии ТИМОШЕНКО и ею организованного большинства. Это – ваша ответственность. Уважаемая Юлия Владимировна, вы сознательно заложили в бюджет все завышенные показатели и обещания, которые не можете выполнить сегодня. Деньги не сконцентрированы, а распылены, в том числе и на очередную выплату сбережений», - подчеркнул Президент.

Он также обратился к каждому депутату «из большинства Юлии ТИМОШЕНКО»: «Уважаемый депутат, Вы поддерживаете популизм, который уже завтра обернется невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, и целого ряда социальных пособий».

«Хочу подчеркнуть: это - ваша ответственность. При вашем послушном согласии деньги не получат врачи, учителя, военные. Не будет средств для школ и больниц. Вы будете отвечать перед украинскими людьми», - предостерег парламентариев В.Ющенко.