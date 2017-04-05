"Запад рискует потерять Украину": в НАТО заявили о риске эскалации конфликта на Донбассе

Риск дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины остается высоким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО, заместитель сопредседателя Межпарламентского совета Украина-НАТО Раса Юнкевичене (Литва) сегодня в Киеве во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО.

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"Западный мир рискует потерять Украину, если оставит ее один на один с Россией. Ситуация с безопасностью в Украине остается напряженной, и риск дальнейшей эскалации напряженности высок", - заявила Юнкевичене.

Говоря о сотрудничестве между НАТО и Украиной, Юнкевичене отметила, что "Украина является единственным партнером, вносивший и вносящий свой вклад во все операции НАТО, в силы реагирования НАТО".

"Но я чувствую, что только сейчас мы начинаем пересматривать наши подходы для того, чтобы весь потенциал этого сотрудничества использовать в полной мере", - сказала она.

Заместитель председателя Парламентской ассамблеи НАТО отметила, что недавно в двух комитетах литовского парламента был принят "план в отношении Украины". "В этом плане мы призываем западное сообщество помогать Украине политически, финансово, экономически, другими способами. Этот план также поддержан Ассамблеей депутатов Украины, Польши и Литвы на прошлой неделе", - сказала Юнкевичене.

Основная идея этого плана, добавила она, заключается в том, что независимая и свободная Украина является "ключом к европейской безопасности".

"Нас также беспокоят признаки расширения российской активности в Черноморском регионе", - сказала Юнкевичене.