Боевики на Донбассе удерживают в заложниках 121 украинца, 418 считаются пропавшими без вести - Геращенко

Боевики на Донбассе удерживают в заложниках 121 украинца, 418 считаются пропавшими без вести.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила на заседании Межпарламентского совета Украина-НАТО в Киеве.

"К сожалению, увеличивается количество заложников. За последний месяц мы имеем более чем на 10 граждан Украины больше в этих страшных списках незаконно удерживаемых лиц. На сегодняшний день 121 украинец незаконно удерживается на территориях, не подконтрольных Украине", - сказала она.

Геращенко отметила, что это гражданские лица и военные. Она добавила, что некоторых военнослужащих удерживают в тюрьмах в Донецке более 2,5 лет.

Кроме того, первый вице-спикер отметила, что на сегодняшний день в списке пропавших без вести фамилии 418 человек, среди которых также гражданские лица и военные.