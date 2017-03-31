Боевики в оккупированной Макеевке 28 месяцев удерживают украинских солдат - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что боевики в оккупированной Макеевке удерживают украинских заложников в нечеловеческих условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Национального совета реформ сегодня в Киеве.

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«Без совершения какого-либо преступления 28 месяцев в нечеловеческих условиях в Макеевке находятся украинские солдаты, без какого-либо объяснения почему нам не возвращают заложников», - заявил Порошенко.

«Конечно, очень хорошо концентрироваться на том, чтобы освобождать, в том числе из российских тюрем символы украинского сопротивления, но мы не имеем права забывать людей, которые невинно, без предъявления какого-либо обвинения, без совершения какого-либо нарушения, даже не преступления - 28 месяцев они там находятся», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила об увеличении количества заложников на оккупированных территориях до 120 человек.