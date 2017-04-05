НАБУ должно получить право на самостоятельное прослушивание до конца мая - меморандум МВФ

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно получить право на автономное снятие информации с каналов связи до конца мая 2017 года.

Об этом говорится в обновленном Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility.

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В частности, в разделе об ускорении динамики внедрения реформ в части структурных реформ отмечается, что украинская власть должна и в дальнейшем укреплять полномочия и независимость НАБУ, в том числе путем предоставления Бюро права осуществлять снятие информации с каналов связи.

В тексте Меморандума отмечается, что ранее это требование не было выполнено, и теперь необходимо обеспечить его выполнение до конца мая 2017 года.

Согласно Меморандуму, НАБУ должно быть обеспечено исключительной юрисдикцией в расследовании коррупционных дел высокого уровня.

Вместе с тем, в документе отмечается необходимость создания антикоррупционного суда. При этом определено, что антикоррупционный суд должен полноценно стать функциональным в начале 2018 года, а сроком принятия соответствующего закона об учреждении этого суда определена середина июня 2017 года. Также подчеркивается необходимость укрепления инструментов в борьбе с отмыванием средств.

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Как сообщал УНИАН, 6 июля 2016 года Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно деятельности Национального антикоррупционного бюро) (№4812), которым предлагается предоставить НАБУ право самостоятельно снимать информацию с каналов связи.

На сегодняшний день НАБУ вынуждено получать эту информацию через канал СБУ.