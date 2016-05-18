НАБУ просит разрешения на прослушку телефонов украинцев

Об этом он заявил в ходе парламентских слушаний "Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине", сообщает 112.ua.

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"Очень важно дать НАБУ возможность автономного съема информации с каналов связи. Для примера: в Польше девять правоохранительных органов имеют такое право. Я не вижу никакой угрозы в том, что НАБУ будет иметь такую возможность снимать информацию самостоятельно. Прошу, если этот законопроект будет в парламенте, чтобы его поддержали", - сказал Сытник.

Как известно, ранее директор НАБУ заявил, что в Верховную Раду в ближайшее время внесут законопроект о предоставлении Бюро права на автономное прослушивание и соответствующее техническое обеспечение.