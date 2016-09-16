В Евросоюзе поддерживают предоставление НАБУ права самостоятельной прослушки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар заявил на пресс-конференции в Киеве.

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"По нашему мнению, если Национальное антикоррупционное бюро наконец получит возможность проведения собственными силами прослушивания в соответствии с лучшими международными стандартами, это только будет способствовать повышению уровня независимости этого органа", – заявил Ган.

Как сообщал УНИАН, директор НАБУ Артем Сытник настаивал на предоставлении права Бюро прослушивать телефоны и другие каналы связи. "Сегодня в Уголовном процессуальном кодексе прописано, что снятие информации с каналов связи осуществляют уполномоченные подразделения Нацполиции, но почему-то они этого не делают, и Службы безопасности. Мы бы хотели иметь автономный доступ к каналам связи, и для этого нужно в законодательстве в перечень добавить Антикоррупционное бюро”, - заявил Сытник в феврале.

Также он добавил, что для прослушивания телефонов НАБУ обращается в Нацполицию и СБУ. По словам Сытника, в связи с этим существует риск утечки информации, поскольку НАБУ не может самостоятельно прослушивать телефоны.