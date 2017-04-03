"Умел очень "сочно" высказываться: Путин вспомнил, как назначал Черномырдина послом в Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, как назначал экс-премьера РФ Виктора Черномырдина послом в Украину. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава государства сказал на медиа-форуме «Объединенного народного фронта».

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«Виктор Степанович и в моей жизни сыграл положительную роль. Я помню наш разговор, когда я предложил ему поехать послом в Украину. Пригласил его и говорю: «Виктор Степанович, не отказывайтесь, пожалуйста. Вы у нас, конечно, политический тяжеловес, и для вас, возможно, это предложение окажется слишком скромным или даже неприемлемым, но оно очень важно для страны», - отметил Путин.

При этом он подчеркнул, что обращался к Черномырдину на «вы», а он к нему на «ты».

«Разговор был в Кремле, я был президентом, сидел напротив, сказал: «Хочу вас просить поехать послом в Украину». Он на меня уставился и говорит: «Ну ты даешь!». Потом подумал и сказал: «Я согласен», - добавил Путин.

По его словам, Черномырдин умел очень «сочно» высказываться и сыграл большую роль «в жизни страны в трудный для нее период».

Как сообщал УНИАН, Черномырдин был послом в Украине с 2001 по 2009 год, его сменил на этом посту Михаил Зурабов. Черномырдин умер в Москве в ночь на 3 ноября 2010 года на 73-м году жизни.