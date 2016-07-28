Зурабов сам просил Путина освободить его от должности посла РФ в Украине - СМИ

Об этом сказал источник в окружении Зурабова, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в последние годы Зурабов "неоднократно подавал заявления с просьбой освободить его от должности, он лично просил президента РФ об этом".

"Однако его снятие с должности означало бы, что Москва бы вовсе лишилась посла в Киеве. Новый посол не смог бы приступить к своим обязанностям, так как его кандидатура согласовывается с властями Украины, в том числе с парламентом", — сказал собеседник агентства.

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Он отметил, что так как Верховная рада "так и не приняла пакет законов по реализации Минских соглашений – закон об амнистии и закон о назначении выборов в местные органы власти в особых районах Луганской и Донецкой областей — в Москве, видимо, решили, что ничего не теряют, лишаясь посла в Киеве".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России в Украине.

Зубаров был назначен послом РФ в Украине в августе 2009 года.