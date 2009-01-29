Литвин о Гитлере, младенцах, Партии регионов и политиках в роли свеклы

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что в Украине нужно создать “антигитлеровскую коалицию”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал сегодня в программе “Шустер live” на телеканале “Украина”.

После этих слов председателя ВР спросили: “Кто же в Украине Гитлер?”, на что В.ЛИТВИН ответил: “Кризис”. Он отметил, что во время Второй Мировой войны страны с разными экономическими и политическими формациями, разными ценностями объединились для того, чтобы победить врага. “Сегодня враг самый страшный”, - отметил он.

В.ЛИТВИН считает, что коалиция должна “включать в себя Президента, Верховную Раду и правительство”. По его словам, нужно не пытаться показать, что ситуация безнадежна, а говорить, что нужно делать в условиях кризиса. Спикер считает, что в правительство нужно пригласить представителей разных политических сил, “людей, которые будут понимать, что они себя сжигают, свое политическое будущее, но начинают необходимую работу”. В.ЛИТВИН предлагает и представителям Партии регионов, и людям, которые не принадлежат к партиям, “отказаться от этого бессмысленного квотного принципа, по которому “мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем». «Нужно, чтобы это были люди, к которым было бы доверие», - добавил он.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что «кредит доверия на 100% может быть только у младенцев, которые имеют ясные глаза и тягу к жизни, а все политики, которые сегодня есть, они той или иной мерой уже побыли у государственного руля, а проще говоря - возле государственной кормушки».

Он отметил, что не хочет называть конкретные фамилии тех политиков, которые имеют кредит доверия, чтобы «их не начали сейчас атаковать и дискредитировать этих людей». По его словам, во власти не должно быть людей, которые «только перешли через тетрадь, через дневник, и они определяют судьбу этой или иной отрасли».

В.ЛИТВИН предлагает премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО брать в правительство и оппонентов-профессионалов.

На вопрос о том, что «регионалы» заявляют, что пойдут в правительство, только если им будет руководить Виктор ЯНУКОВИЧ, В.ЛИТВИН ответил, что раньше было проще, поскольку когда в Украине «вырастали два равноценных политика, то одного из них вырвали как свеклу из грядки и в Москву забрали». Он пошутил, что сейчас нужно ждать, когда Украина вступит в ЕС, тогда, «может, кого-то сделают комиссаром». По его словам, если Партия регионов не может предложить другую коалицию, то «нужно соглашаться на то, что есть».