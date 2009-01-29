Яценюк может стать конкурентом Тимошенко?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира ФЕСЕНКО считает, что расстановка сил в президентской гонке будет зависеть во многом и от участия в ней Виктора ЮЩЕНКО и Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом он сказал в интервью «From-ua.com».

По словам эксперта, сегодня «еще окончательно не ясна конфигурация президентской избирательной кампании». «Например, мы не знаем окончательного ответа как минимум на один важный вопрос – будет или не будет участвовать в этих выборах Виктор ЮЩЕНКО», - подчеркнул он.

В.ФЕСЕНКО считает, что “второй значимый вопрос в свете последних рейтинговых тенденций – будет ли участвовать в этих выборах Арсений ЯЦЕНЮК».

Вместе с тем, по его словам, с участием в гонке лидера Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ «все очевидно, он один из главных фаворитов президентской избирательной кампании и он, в случае своего участия, почти наверняка выходит во второй тур».

В то же время В.ФЕСЕНКО считает, что для лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО «принципиально важен ответ» на вопрос об участии А.ЯЦЕНЮКА в президентских выборах. По словам эксперта, «если сохранятся тенденции, которые обозначились в конце прошлого года - снижение рейтинга ТИМОШЕНКО и повышение рейтинга ЯЦЕНЮКА, то для ТИМОШЕНКО очень важно либо убрать ЯЦЕНЮКА из президентской гонки, либо вернуть его в прежнее рейтинговое состояние (не более 2-3%)». В.ФЕСЕНКО не исключает, что в ближайшие месяцы, можно ожидать «разоблачений» А.ЯЦЕНЮКА, поскольку он становится «конкурентом для ТИМОШЕНКО в случае своего участия в президентских выборах». «Собственно историю уже начали рассказывать – о «нехорошей связи» ЯЦЕНЮКА с ФИРТАШЕМ», - отметил эксперт.

В.ФЕСЕНКО считает, что «будет интрига, связанная с новыми участниками президентской гонки», а в остальном будет попытка “вернуть сценарий 2004 года, только вместо ЮЩЕНКО будет ТИМОШЕНКО».

В.ФЕСЕНКО считает, что А.ЯЦЕНЮК может пойти на выборы при двух обстоятельствах - отказ В.ЮЩЕНКО участвовать в выборах и «некое консенсусное решение представителей большого бизнеса Украины в пользу ЯЦЕНЮКА». По мнению эксперта, украинский бизнес устал от бесконечной «войны» между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ, а также Ю.ТИМОШЕНКО, поэтому «нужна фигура неконфликтная, гибкая, современная, которая будет приемлема для Запада, будет способна договориться с Россией и сможет стабилизировать социально-экономическую ситуацию». «В этом смысле Арсений ЯЦЕНЮК имеет шансы стать неофициальным кандидатом или претендентом для участия в президентских выборах от большого украинского бизнеса», - сказал он.

В.ФЕСЕНКО считает, что А.ЯЦЕНЮК пока сохраняет лояльность к В.ЮЩЕНКО и «до недавнего времени не хотел конфликта с ТИМОШЕНКО». Политолог считает, что А.ЯЦЕНЮК свое решение об участии в выборах «будет принимать ближе к началу президентской избирательной кампании», и оно будет зависеть от рейтинга и от «отношения с теми, кто готов его поддержать на выборах, и с теми, кто может быть его конкурентами».

В.ФЕСЕНКО считает, что “явка станет решающим фактором этих выборов». По его словам, на результат выборов повлияет, в первую очередь, «реакция избирателей на кризис: на кого они будут возлагать ответственность за свое не очень комфортное социальное положение», а также «на ком будут сконцентрированы основные ожидания избирателей».

Также В.ФЕСЕНКО считает, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, вероятно, будет участвовать в избирательной кампании, но он «пока не является одним из фаворитов президентской гонки». «Ему тяжело будет вмешаться в эту гонку, поскольку, скорее всего, сама конфигурация избирательной кампании будет биполярной, то есть будет соревнование: те, кто за ЯНУКОВИЧА, и те, кто против него, ЛИТВИН – он посередине и не вписывается в эту конфигурацию», - добавил эксперт.

В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что “последние опросы зафиксировали очень неприятную тенденцию» для В.ЮЩЕНКО, поскольку “у него почти не осталось шансов для того, чтобы стать одним из фаворитов президентской гонки или президентских выборов».

Он считает, что главным конкурентом для лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА «является либо ТИМОШЕНКО, либо кто-то другой, кто будет представлять «антиянуковичевский электорат».

В.ФЕСЕНКО считает, что на сегодня “на фоне падения рейтингов и ЮЩЕНКО, и ТИМОШЕНКО, ставки ЯНУКОВИЧА начали возрастать». “По известной китайской мудрости, он наконец-то дождался того момента, когда трупы его врагов будут проплывать мимо него. Но до выборов еще год, а кризис может ударить и по ЯНУКОВИЧУ», - добавил эксперт.