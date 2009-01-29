Кужель считает, что Пинзеник как министр финансов – полный ноль

У Александры Кужель, главы Госкомитета по предпринимательству, скандал вокруг докладной записки Пинзеника Тимошенко по поводу состояния украинской экономики вызывает ассоциации с фильмом "Бриллиантовая рука": "Всё, шеф, гипс снимают, клиент уезжает!".

Кужель считает министра финансов Пинзеника ученым… без практических навыков руководства экономикой. Об этом она заявила в прямом эфире программы «Шустер live» на телеканале «Украина». «Человек ни одного дня не работал ни на одном предприятии – работает только в науке. Он о живой экономике понятия не имеет».

На замечание журналиста, понимает ли она, о чем говорит: «Вы сейчас говорите всей стране, что человек, который год был в этой стране министром финансов, – полный ноль», Кужель ответила: «Да! Моё мнение – да».

Также она напомнила, что еще в 95-м году с парламентской трибуны заявляла, что «есть ленинизм, есть коммунизм, а есть пинзецизм...»

Справка УНИАН: Александра Кужель решением Кабинета министров 21 января получила должность главы Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.