Тимошенко собирает министров на специальное заседание

Кабинет министров Украины сегодня в 11.00 проведет внеочередное заседание.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, 28 января на очередном заседании правительства премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что теперь правительство будет проводить дополнительное заседание каждый четверг.

«В четверг у нас будет специальное заседание правительства еженедельно, на котором будем заслушивать областные государственные администрации о главных масштабных инвестиционных проектах, которые согласно предложениям ОГА сейчас необходимо в ускоренном режиме реализовывать и создавать для них абсолютно благоприятные условия», - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что особое внимание на специальных заседаниях правительства будет уделяться проектам, связанным с энергосбережением, с диверсификацией, с реформой жилищно-коммунального хозяйства.