В НАПК рассказали, сколько успели проверить е-деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверило около трех тысяч поданных электронных деклараций чиновников.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, пишет ТСН.

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По его словам, в том числе 24 проверки касались субъектов декларирования от президента до обычного министра.

Всего на первом этапе было подано около 103 тысяч электронных деклараций.

Напомним, ранее министр юстиции Павел Петренко негативно оценил работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. "Хочу проинформировать членов правительства, что последние фактически 6 месяцев НАПК не выполняло свои функции", - заявил он. Также он предложил провести независимый аудит работы НАПК за последний год и технический аудит.