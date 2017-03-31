Панама отказала Каськиву в статусе политбеженца

Бывший руководитель Государственного агентства по вопросам привлечения инвестиций времен президента Януковича Владислав Каськив не получил в Панаме статуса политического беженца.

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"Власти Панамы отказали Каськиву в статусе политического беженца. Это еще не финал, но значительный шаг вперед", - написал в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Как сообщал УНИАН, Каськив занимал должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010 – 2014 годах.

18 августа 2016 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива панамским правоохранителями.

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По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Каськив вывел из Украины 255 млн грн.

20 августа заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что ГПУ направила в Панаму ходатайство об экстрадиции Каськива.

Суд в Панаме избрал экс-главе Госинвестпроекта меру пресечения в виде залога в размере 600 тыс. долл. и ограничил его передвижение по городу Панама.

3 октября Енин сообщил, что Каськив внес залог и вышел из тюрьмы в Панаме. Он будет оставаться на свободе под залогом до момента решения компетентными органами Панамы вопроса о его экстрадиции в Украину.