Началась трехсторонняя встреча Ющенко-Качиньский-Тополанек

Во Вроцлаве (Республика Польша) началась трехсторонняя встреча в формате Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИ и премьер-министр Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК (Чехия сейчас председательствует в Европейском Союзе).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Встреча проходит по инициативе Президента Польши.

Главная цель встречи - углубление трехстороннего сотрудничества, прежде всего, в таких сферах как энергетическая безопасность сторон и европейского региона в целом, а также европейская интеграция Украины.

Кроме того, во время визита украинская сторона намерена проинформировать о действиях Президента Украины с целью обеспечения транзита газа по территории нашего государства в страны Европы и заключении соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром».

В.ЮЩЕНКО также намерен ознакомить стороны с результатами своих вчерашних переговоров с руководством Евросоюза в Брюсселе.

Президент Украины в ходе трехсторонней встречи планирует выступить с конкретными предложениями о решении вопросов энергобезопасности. Речь идет, в частности, о его намерении подтвердить уже в этом году и завершить процесс присоединения к Договору о европейском энергетическом содружестве.

Также глава Украинского государства намерен сообщить о запланированной на 23 марта с.г. инвестиционную конференцию, касающуюся модернизации газотранспортной системы Украины.

В.ЮЩЕНКО намерен предложить объединить усилия Украины, Польши и Чехии для практической реализации проекта Евроазиатского нафтотранспортного коридора на базе украинского газопровода Одесса-Броды. Кроме того, Президент планирует предложить в феврале-марте с.г. провести целевую встречу с участием руководителей Еврокомиссии, а также президентов Азербайджана, Грузии, Литвы и Украины. В рамках встречи планируется презентация технико-экономического обоснования и подписание совместного меморандума по практической реализации проекта ЕАНТК.