Балога нашел для Тимошенко тему поважнее, чем выборы Президента

Попытка Блока Юлии Тимошенко навязать обществу дискуссию относительно точной даты будущих президентских выборов является частью плана по отвлечению внимания людей от актуальных и болезненных экономических проблем. Такую оценку высказал сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

По его убеждению, попытки БЮТ разогнать информационные волны относительно установления даты голосования следует рассматривать как составляющую массированной кампании, цель которой - дезориентировать общественность. Далеко не в первый раз БЮТ хочет подменить суррогатными поводами приоритетные вопросы, которые должны быть в центре диалога между властью и обществом, отмечает глава СП.

«Так всегда делали идеологи тоталитарных режимов, такую же тактику взялись воплощать политтехнологи БЮТ. Она простая: нужно поднять шумиху на какую-то резонансную тему, потом всячески подогревать к ней интерес, придумывая все новые и новые детали, чтобы обсуждение становилось уже не средством установления истины, а самоцелью, самодостаточным процессом. В итоге общественность окончательно забывает, что стало причиной обсуждения, и полностью поглощается спорами на подброшенную ей эрзац-тему», - отмечает В.БАЛОГА.

По его словам, расчет БЮТ на то, что общественность поймается на этот крючок, свидетельствует лишь о космической отдаленности этой политической силы от интересов общества и страны. Ведь в настоящее время людей в первую очередь волнует не политика, а экономика: рост долгов по зарплате, невыплаченные пенсии, неопределенность с ценой на газ, заоблачные ценники в аптеках и магазинах, едва теплые батареи в домах, коммунальные беспорядки. Поэтому рвение, с которым «бело-сердечные» взялись определять день голосования за будущего Президента, целесообразнее было бы направить на решение первоочередных экономических вопросов, отмечает В.БАЛОГА.

Глава Секретариата провел параллели между дискуссиями относительно даты выборов Президента и широкой атакой на Национальный банк, которую БЮТ активно ведет со всех доступных позиций: в Кабинете Министров, Верховной Раде, в средствах массовой информации. В.БАЛОГА назвал это грязными кампаниями по дискредитации и дезинформации. Так же как многочисленные обвинения относительно НБУ построены на манипуляциях и жонглировании фактами, так и в заявления о точном дне президентских выборов преднамеренно вкладываются упреки в чьих-то коварных намерениях, отмечает глава СП.

«Для Президента Виктора ЮЩЕНКО не имеет принципиального значения, когда именно - в декабре 2009 или январе 2010 года - состоится голосование. Вся эта малопродуктивная суета, которую БЮТ организовал вокруг даты выборов, его совсем не интересует. Выборы будут назначены Верховной Радой, никаких двусмысленностей здесь не может быть. Поэтому «бело-сердечным» не следует столь болезненно проникаться этой темой, зря тратить свои силы и ресурсы. Вместо этого им стоит подумать над тем, как объяснить обществу системные экономические провалы правительства под руководством Ю.ТИМОШЕНКО. А это - очень и очень непростая задача», - считает В.БАЛОГА.