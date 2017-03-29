НАПК обещает не наказывать чиновников за несвоевременную подачу е-деклараций

16:09, 29 марта 2017
Политика
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Соответствующее решение предложил член НАПК Руслан Радецкий.

Электронные декларации должны подать более 700 тыс. госслужащих и чиновников / фото УНИАН

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обещает не наказывать тех, кто не успеет вовремя подать электронную декларацию из-за сбоев в работе системы е-декларирования.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня члены НАПК приняли за основу проект решения, согласно которому декларанты освобождаются от административной ответственности, если они до 1 апреля не смогут подать свою е-декларацию из-за сбоев в работе системы.

Члены НАПК решили завтра на заседании принять это решение в целом, чтобы те декларанты, кто не успел вовремя внести свою декларацию, не волновались, что они могут быть привлечены к административной ответственности за несвоевременное представление декларации.

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Соответствующее решение предложил член НАПК Руслан Радецкий.

Как сообщал УНИАН, единый реестр электронных деклараций не работал несколько дней. В то же время вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за несвоевременное представление деклараций и ложные сведения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Электронные декларации должны подать более 700 тыс. госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления.

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Новость в сюжете: Е-декларации чиновников
Теги: #декларации#НАПК#чиновники