Многострадальный сайт НАПК "лежит": чиновники жалуются, что не могут подать декларации

По мере приближения 31 марта, даты окончания второго этапа подачи электронных деклараций, сайт Нацагентства по предотвращению коррупции перестал выдерживать нагрузку. В соцсетях распространяются сообщения от чиновников, которые не могут заполнить декларации из-за технических проблем. Большинство из них говорят о том, что не могут открыть сайт, реестр или сохранить изменения даже посреди ночи, когда нагрузки должно быть меньше. В подтверждение своих слов они выкладывают снимки экранов.

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Заместитель министра юстиции-руководитель аппарата Кабмина Анна Онищенко в своем Facebook пишет: "Это просто издевательство над людьми! ... Я уже сутки (!!!) в разное время пытаюсь хотя бы попасть в реестр. Пока ни разу не получилось(((( Выставляю последние подтверждения, сделанные в 4:54 5:07".

Судья Окружного административного суда города Киева Богдан Санин также сообщил, что на горячую линию НАПК ему также не удалось дозвониться.

"Уважаемые декларанты! Мы все уже 5 сутки пытаемся зайти на сайт #НАЗК что бы сдать декларацию. И уже 5 сутки мы все не можем это сделать. На горячую линию #НАЗК дозвониться невозможно, в ФБ представители #НАЗК не отвечают", - написал Санин.

Эту информацию подтвердил и советник главы МВД Владимир Мартыненко: "Может сходим сегодня в НАПК? Спросить, как им спится, пока страна заполняет е-декларации... Потому что спать то совсем не хочется... П.С. Система висит до сих пор. Теперь 503".

Главный технолог Локомотивного депо Нижнеднепровск-узел Приднепровской железной дороги Павел Рипюк проиллюстрировал сообщение об ошибке на сайте "фотожабой".

Отметим, что на время написания новости сайт НАПК не открывается и в редакции УНИАН – получаем 502 ошибку.

Как сообщил УНИАН источник в НАЗК, в госпредприятии “Украинские специальные системы”, которое является администратором реестра е-деклараций, в понедельник обещали "в ближайшее время" запустить корректную работу реестра.

Напомним, что вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за несвоевременное представление деклараций предусмотрена административная ответственность.

Как известно, второй этап электронного декларирования в Украине стартовал с 2017 года. Он охватит еще более 700 тысяч новых декларантов, в том числе часть педагогов и врачей. Е-декларации будут подавать все публичные служащие Украины.

В октябре 2016, во время первой волны декларирования веб-сайт НАПК через большое количество запросов также работал нестабильно.