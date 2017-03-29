Надеемся на пересмотр закона: МИД Германии раскритиковало е-декларирование для украинских антикоррупционеров

Закон о внесении изменений в е-декларирование, который обязывает борцов с коррупцией заполнять электронные декларации, является шагом в неправильном направлении. Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

"Неспособность гражданского общества быть вовлеченным в борьбу с коррупцией не в интересах Украины. Мы надеемся на пересмотр закона в ближайшем будущем" - отметили в ведомстве.

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В ведомстве отметили, международное сообщество высоко оценило реформы, введенные украинским правительством, в частности относительно электронного декларирования активов.

"Однако сейчас подотчетность органов государственной власти отходит на задний план. Создается впечатление, что вопреки официальной антикоррупционной политике, меры должны приниматься против тех, кто ставит перед собой цель - борьбу с коррупцией", - заявили в МИД Германии.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (№6172). Соответствующие данные содержатся на сайте парламента. Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента, 27 марта.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), которая освобождает военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывает к этому представителей общественных объединений. Ряд представительств других государств в Украине назвали "шагом назад" поправки к закону о е-декларировании.