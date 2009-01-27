Регионалы не определились, кто может быть Стельмахом

12:43, 27 января 2009
Политика
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… но Герман уже знает, кто

Анна Герман
Депутат от Партии регионов Николай Круглов сообщил газете «Дело»,что фракция еще не рассматривала вопрос о кандидатурах на пост главы НБУ и сейчас ожидает предложений от Президента Виктора Ющенко.  «Нельзя назначать нового человека на еще занятую должность», — заявил Круглов.

Более откровенной, пишет газета,  была Анна Герман. «Заместители Владимира Стельмаха — люди нерешительные и несамостоятельные. Наиболее предпочтителен, по моему мнению, Петр Порошенко — он профессиональный банкир, человек, способный отстаивать государственные позиции и умеющий находить консенсус с разными политическими силами. Если наша фракция будет рассматривать его кандидатуру, то я проголосую «за», - сказала она.

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