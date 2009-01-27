Регионалы не определились, кто может быть Стельмахом
12:43, 27 января 2009Политика
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… но Герман уже знает, кто
|Анна Герман
Более откровенной, пишет газета, была Анна Герман. «Заместители Владимира Стельмаха — люди нерешительные и несамостоятельные. Наиболее предпочтителен, по моему мнению, Петр Порошенко — он профессиональный банкир, человек, способный отстаивать государственные позиции и умеющий находить консенсус с разными политическими силами. Если наша фракция будет рассматривать его кандидатуру, то я проголосую «за», - сказала она.
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