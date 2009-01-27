Ющенко считает, что по делу Гонгадзе пора утюжить «высшие ступени власти»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что в ближайшее время работникам правоохранительных органов удастся задержать человека, который может дать показания о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ в Брюсселе.

Комментируя рассмотрение дела Г.Гонгадзе сегодня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в последние годы Украина делает все для того, чтобы завершить расследование этого дела. Он напомнил, что убийцы журналиста задержаны и отбывают наказание. По его словам, теперь необходимо расследовать вторую часть дела – касающуюся заказчиков.

«Все понимают, что речь будет идти о высших ступенях власти», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что на сегодняшний день проблема заключается в том, что, возможно, единственный человек, который бы мог дать показания, находится в международном розыске.

По его словам, поступала информация, что этот человек определенное время находился в Израиле и других странах Западной Европы.

«Я надеюсь, что совместными усилиями, в том числе Интерпола, мы найдем этого преступника», - сказал Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что для него дело Г.Гонгадзе было и остается одним из приоритетов, и Украина приложит все усилия для скорейшего завершения его расследования.

Справка УНИАН. Оппозиционный журналист Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года в Киеве. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту его убийства.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший руководитель этого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.