Газовый конфликт не помешает Украине войти в НАТО

Недавний украинско-российский газовый конфликт не повлиял на евроатлантические устремления Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр по делам международной безопасности и обороны Великобритании Энн ТЕЙЛОР, которая находится в Украине с официальным визитом.

«Я не думаю, что Украина отступила на своем пути к НАТО из-за газового кризиса», - сказала министр.

При этом она напомнила, что на недавнем саммите НАТО в декабре 2008 года было отмечено, что «придет день, и Украина будет членом Альянса».

Говоря о газовом конфликте с Россией, Э.ТЕЙЛОР отметила, что Украина не осталась один на один со своими проблемами.

Британский министр подчеркнула в связи с этим роль Евросоюза в урегулировании кризиса.

«В действительности одна страна не в состоянии самостоятельно решить все проблемные вопросы в этой сфере», - сказала Э.ТЕЙЛОР.

В то же время она отметила, что Великобритания, как член ЕС, будет продолжать внимательно наблюдать за развитием и решением вопроса поставок газа в Европу.

«Великобритания остается горячим сторонником евроатлантической интеграции Украины. И мы будем оказывать всю необходимую помощь по этому поводу», - подытожила Э.ТЕЙЛОР.