Рада не дала Тигипко еще раз «порулить» Нацбанком

Верховная Рада отказалась отменить свое постановление от 16 декабря 2004 года об освобождении Сергея ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины» проголосовали 183 народных депутата (при необходимых 226 голосах “за” – УНИАН) из 243, зарегистрированных в сессионном зале.