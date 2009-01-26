Рада не дала Тигипко еще раз «порулить» Нацбанком
15:01, 26 января 2009Политика
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Голосов не хватило...
|Сергей Тигипко
Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления «О признании утратившим действие постановления Верховной Рады Украины от 16 декабря 2004 года №2243-IV «Об освобождении С.ТИГИПКО от должности председателя Национального банка Украины» проголосовали 183 народных депутата (при необходимых 226 голосах “за” – УНИАН) из 243, зарегистрированных в сессионном зале.
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