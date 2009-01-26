Тарасюк выгнал Кендзёра и Стойко из Руха

Народные депутаты Украины Ярослав КЕНДЗЁР и Иван СТОЙКО исключены из рядов Народного Руха Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель НРУ Борис ТАРАСЮК, объяснив при этом, что соответствующее решение было принято вчера на внеочередном 18-м всеукраинском собрании НРУ.

«Вчера решением съезда было принято решение об исключении КЕНДЗЁРА и СТОЙКО», - сказал он.

При этом он отметил, что «это решение было непростым: в каждом коллективе есть правила поведения и моральные принципы».

Что касается партии, как сказал лидер НРУ, то у нее есть устав.

«И когда устав партии нарушают два политика, это приведет к очень опасной ситуации», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Вместе с тем, на уточняющее вопрос, Б.ТАРАСЮК ответил, что «благодаря вчерашним решениям Рух вышел из кризиса и двигается вперед».

Кроме того, Б.ТАРАСЮК сообщил, что на вчерашнем съезде больше чем две трети делегатов своими голосами оставили его на очередной срок в должности председателя НРУ.

В то же время, по результатам голосований больше чем на треть обновился политсовет НРУ.

«В результате в руководящих органах партии стало значительно больше молодых людей, что свидетельствует о том, что мы думаем о будущем партии», - сказал он.

Также, на один из вопросов, который касался попыток раскола НРУ, Б.ТАРАСЮК ответил, что такие действия действительно имели место и «на улице Банковой шла прямая работа по расколу. Следовательно источник попыток раскола Народного руха находится на Банковой».

В контексте сказанного Б.ТАРАСЮК отметил, что, по имеющейся у него информации, по этому поводу Президент лично встречался с председателями трех краевых организаций НРУ – Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской.

В то же время, лидер НРУ отверг возможность создания еще какого-то псевдоруха, подчеркнув при этом, что такие попытки были и раньше.

«Как Народный Рух был основан в 1989 году, так и остается им», - сказал он.