Ющенко поручил рассекретить архивы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил органам власти рассекретить архивные документы, которые связаны с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине.

Об этом сказано в Указе главы государства №37/2009 от 23 января, обнародованном сегодня на его официальном сайте.

В частности, В.ЮЩЕНКО поручил Министерству внутренних дел, Министерству обороны, Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины, Генеральной прокуратуре, Государственному комитету архивов Украины, Государственному департаменту Украины по вопросам исполнения наказаний проанализировать связанные с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине архивные документы, которые накопились за время деятельности органов государственной власти и управления бывших Союза ССР и Украинской ССР.

Кроме того, этим ведомствам поручено обеспечить снятие в установленном законодательством порядке ограничений на распространение и доступ к конкретной секретной информации путем отмены существовавшего ранее грифа секретности архивным документам или другим материальным носителям такой информации, если они не представляют государственной тайны.

В соответствии с Указом, Кабинет Министров должен обеспечить разработку Украинским институтом национальной памяти вместе с СБУ при участии Национальной академии наук Украины и утвердить план мер по преданию огласке и изучению рассекреченных архивных документов на 2009-2011 годы. При этом правительство должно предусмотреть создание и функционирование архива национальной памяти - электронной базы архивных документов, касающихся тех событий. Также Кабмин должен обеспечить организацию в населенных пунктах Украины постоянно действующих экспозиций, выставок архивных документов, фотоматериалов, которые отображают события тех времен; издание, переиздание, распространение соответствующих тематических научных, научно-популярных, художественно-публицистических трудов, сборников документов и материалов, а также осуществление мер, связанных с переводом рассекреченных архивных документов на иностранные языки для информирования мировой общественности через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

При этом Министерство образования и науки Украины при участии НАН должны обеспечить всестороннее и объективное изучение рассекреченных архивных документов, проведение на их основе научных исследований, подготовку и издание научных и научно-популярных трудов, а также использование результатов этих исследований в учебных программах общеобразовательных и высших учебных заведений.

СБУ вместе с Госкомитетом архивов должны способствовать представителям общественных организаций, научных учреждений и организаций, ученым и гражданам в свободном доступе к рассекреченным архивным документам. При этом на Госкомитет телевидения и радиовещания возложена обязанность об освещении в СМИ мер по рассекречиванию, преданию огласке и изучению архивных документов.