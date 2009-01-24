Минтруда открывает «горячую линию» по вопросам долгов по зарплатам и пенсиям

Министерство труда и социальной политики Украины открывает постоянно действующую «горячую телефонную линию» по вопросам невыплаты заработной платы и задолженностей по социальным выплатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время селекторного совещания с председателями областных госадминистраций по вопросам выплаты пенсий и заработных плат.

«Мы дадим информацию по всем каналам телевидения и в газеты с номерами телефонов, по которым люди могут обратиться, если где-то возникает вопрос задолженности, задержки или невыплаты заработной платы, чтобы реакция была мгновенной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также поручила главам областных госадминистраций открыть аналогичные «горячие линии» у себя в регионах.