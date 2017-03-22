Антикоррупционный комитет рекомендует ВР принять закон об освобождении военных от е-декларирования

Антикоррупционный Комитет рекомендует ВР принять в целом закон об освобождении военнослужащих от е-декларирование Об этом сообщил народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Олег Барна, передает пресс-служба БПП.

По его словам, Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции единогласно решил рекомендовать ВР принять в целом проект Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» (рег. № 6172, субъект права законодательной инициативы – президент Украины – ред.).

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Барна отметил, что завтра в парламенте будет проголосован соответствующий вопрос.

«Наши военные сейчас находятся в зоне АТО и у них нет времени на то, чтобы подавать электронные декларации. Сбор и подготовка документов, необходимых для заполнения декларации, требует значительного времени и личного присутствия военнослужащего. Мы не можем допустить того, чтобы украинские границы не было кому защищать. Поэтому Комитет просит ВР освободить от е-декларирование военных», – отметил Барна.

Как сообщал УНИАН ранее, в НАПК считают, что в 2017 году количество субъектов электронного декларирования возрастет на более чем 700 тысяч человек. Отмечается, что за первый месяц 2017 года в системе электронных деклараций зарегистрировалось 50 782 новых субъекта декларирования.