ВР сегодня планирует принять обращение к Конгрессу США насчет гарантий безопасности (онлайн)

Верховная Рада Украины сегодня планирует принять обращение к Конгрессу США относительно гарантий безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, также предусматривается рассмотрение закона о ратификации соглашения между правительствами Украины и Норвегии о техническом и финансовом сотрудничестве, а также принятие законопроекта “О присоединении Украины к Международной конвенции о спасании 1989 года”.

Кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, касающихся занятости населения и полномочий Пенсионного фонда Украины.

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Напомним, 9 марта Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в законе (Резолюции 174, внесенном республіканкою Лиз Чини) об ассигнованиях на военные нужды в новом финансовом году – до 1 октября 2017 года предусмотрела выделение 150 миллионов долларов на военную поддержку Украины.