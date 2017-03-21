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В оккупированном Крыму российские военные провели «массовое десантирование личного состава и боевой техники».

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе командно-штабного учения воздушно-десантных войск (ВДВ) в Крыму проведено десантирование парашютным способом из военно-транспортных самолетов батальонной тактической группы Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной) с вооружением и военной техникой», - говорится в сообщении.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что в ходе стартовавшего сегодня на полигоне Опук практического розыгрыша боевых действий из 9 самолетов Ил-76 на площадку приземления было десантировано в общей сложности около 350 десантников, 9 боевых машин десанта БМД-2КУ и несколько контейнеров с запасами материальных средств.

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Он сообщил, что в соответствии с планом учения, в дальнейшем будет отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье и высадка из вертолетов тактического десанта в глубину территории полуострова, которые будут выполняться последовательно друг за другом.

Как сообщал УНИАН, 20 марта на полигоне Опук в оккупированном Крыму Россия начала крупномасштабное командно-штабное учение Воздушно-десантных войск с боевой стрельбой.

Всего в учении на полигоне Опук участвуют более 2,5 тыс. российских десантников, задействовано около 600 единиц боевой техники.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.