СБУ отслеживает ситуацию относительно задержания корреспондента УНИАН Цимбалюка в Москве
Сегодня в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.
Служба безопасности Украины отслеживает ситуацию относительно задержания в Москве корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «мы мониторим эту ситуацию».
Как сообщал УНИАН, сегодня в Москвеполиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил на балконе флаг Украины.
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Как сообщил Цимбалюк в комментарии УНИАН, их задержали после того, как они записали интервью с Сарапуловым. «После того, как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - сообщил Цимбалюк.
Журналист заявляет о необоснованности задержания. «По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки», - добавил он.