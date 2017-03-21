Задержанный в Москве корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк отказался давать объяснения в российской полиции (документ)

Корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк заявляет о безосновательности своего задержания полицией в Москве.

Об этом сам Цимбалюк рассказал в комментарии УНИАН.

«По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки», - заявил он.

Цимбалюк также написал отказ от дачи каких-либо объяснений.

Как сообщил сам Цимбалюк в комментарии УНИАН, его задержали после того, как он записал интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловим, 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил флаг Украины.

«После того как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - сообщил Цимбалюк. Журналист заявляет о безосновательности задержания.

«По российскому законодательству, они не имели право нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки», - добавил он.

Вместе с Цимбалюком задержан также и оператора 1+1 Никита Бородин.