В Москве полиция задержала спецкорреспондента УНИАН Романа Цимбалюка (видео)

19:14, 21 марта 2017
Политика
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Также задержали аспиранта, с которым журналист должен был проводить интервью.

Романа Цимбалюка задержали в Москве

В Москве задержали украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка и аспиранта, который вывесил над МГУ флаг Украины. 

Об этом журналист написал на своей странице в соцсети Facebook.

Российские силовики забрали у Цимбалюка его документы.

"Мы нашли героя Захара, который вывесил Украинский флаг над МГУ в день третий годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилось приездом полиции. Забрали мои документы. Ждем приезда начальника полиции МГУ", - написал он.

Впоследствии Цимбалюк опубликовал еще один пост с видео. Он был задержан московскими правоохранителями.

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Новость в сюжете: Задержание корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка в Москве
Теги: #Цимбалюк