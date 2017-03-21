В Москве полиция задержала спецкорреспондента УНИАН Романа Цимбалюка (видео)
19:14, 21 марта 2017Политика
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Также задержали аспиранта, с которым журналист должен был проводить интервью.
Романа Цимбалюка задержали в Москве
В Москве задержали украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка и аспиранта, который вывесил над МГУ флаг Украины.
Об этом журналист написал на своей странице в соцсети Facebook.
Российские силовики забрали у Цимбалюка его документы.
"Мы нашли героя Захара, который вывесил Украинский флаг над МГУ в день третий годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилось приездом полиции. Забрали мои документы. Ждем приезда начальника полиции МГУ", - написал он.
Впоследствии Цимбалюк опубликовал еще один пост с видео. Он был задержан московскими правоохранителями.
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Новость в сюжете: Задержание корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка в Москве