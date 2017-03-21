В Москве полиция задержала спецкорреспондента УНИАН Романа Цимбалюка (видео)

В Москве задержали украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка и аспиранта, который вывесил над МГУ флаг Украины.

Об этом журналист написал на своей странице в соцсети Facebook.

Российские силовики забрали у Цимбалюка его документы.

"Мы нашли героя Захара, который вывесил Украинский флаг над МГУ в день третий годовщины аннексии Крыма. Прекрасное интервью закончилось приездом полиции. Забрали мои документы. Ждем приезда начальника полиции МГУ", - написал он.

Впоследствии Цимбалюк опубликовал еще один пост с видео. Он был задержан московскими правоохранителями.