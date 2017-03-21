Информационное агентство УНИАН заявляет о недопустимости задержания своих сотрудников в Российской Федерации

Корреспонденты информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк и Никита Бородин (оператор) были задержаны сотрудниками отделения полиции МГУ города Москва во время записи интервью с аспирантом Московского государственного университета. Несмотря на то, что Цимбалюк и Бородин аккредитованы при МИД РФ в порядке, установленном действующим российским законодательством, сотрудники полиции помешали выполнению нашими журналистами их профессиональных обязанностей, отобрали документы корреспондентов и задержали граждан Украины без каких-либо правовых оснований для подобных действий.

УНИАН призывает правоохранительные органы Российской Федерации действовать в рамках российского же правового поля и российской Конституции и прекратить незаконные действия в отношении наших сотрудников.

Как сообщал УНИАН, в Москве задержали украинского журналиста, корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка и аспиранта, который вывесил над МГУ флаг Украины. Российские силовики забрали у Цимбалюка его документы.