Посягательство на независимость судебной власти: в ВСП прокомментировали нападение на своего председателя

Высший совет правосудия расценивает нападение на председателя ВРУ Игоря Бенедисюка как посягательство на независимость судебной власти.

Об этом говорится в заявлении Высшего совета правосудия, размещенной на странице ВРП в Facebook.

В ведомстве отмечают, что «в последнее время незаконное влияние на работу Совета имеет тенденцию к усилению, а распространение дезинформации о ее деятельность приобретает системный характер. Установление механизмов давления и незаконного контроля за принятием решений Совета является недопустимым в правовом демократическом государстве».

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«Проявлением давления на Совет стали события, которые произошли 17 и 18 марта этого года. Волна дезинформации и подстрекательства привела к тому, что председатель Совета Игорь Бенедисюк стал объектом неправомерных действий со стороны лиц со скрытыми лицами, которые угрожали ему физической расправой и повреждением имущества», - подчеркивают в ВРП.

В заявлении также подчеркивается, что этот инцидент требует быстрого и беспристрастного расследования правоохранительными органами. Виновные – как исполнители, так и заказчики должны быть установлены и привлечены к ответственности, предусмотренной законом.

Как сообщал УНИАН, в Высшем совете правосудия заявили, что 17 марта поздно вечером группа одетых в балаклавы лиц совершила нападение на председателя ВРУ Игоря Бенедисюка и его жену возле их частного дома. С целью самозащиты судья был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из личного оружия.