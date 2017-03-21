Страна нуждается в новом ЦИК: Порошенко заверит предоставленный ему нардепами список кандидатов - Луценко

Президент Украины Петр Порошенко призвал парламентариев представить ему согласованный список кандидатур членов Центральной избирательной комиссии, которые поддержит парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, комментируя встречу главы государства с лидерами фракций, во время которой, в частности, обсуждались кандидатуры в состав ЦИК.

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Луценко отметила, что “если этот вопрос не вызывает консолидацию в зале, то президент призвал руководителей фракций собраться у спикера и обсудить те кандидатуры, которые вносятся, и дать уже президенту согласованный список”. “Для того, чтобы не устраивать эти никому не нужные политические бои”, - отметила депутат.

Депутат уточнила, что речь идет о том, чтобы фракции предложили президенту список кандидатур в члены ЦИК, который будет поддержан в сессионном зале, а президент этот выбор просто заверит”.

«Он сказал: «я доверяю парламенту, я соглашусь с любым мнением. Но дайте и договоритесь между собой так, чтобы это было консолидировано, потому что страна нуждается в новом ЦИК», - сообщила Луценко.

Как сообщал УНИАН, полномочия 12 из 15 членов ЦИК закончились еще в 2014 году. Кроме того, в феврале этого года закончился срок полномочий еще одного члена Центризбиркома.