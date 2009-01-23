Криль ждет извинений от Путина

Лидер партии «Единый Центр», народный депутат Игорь КРИЛЬ заявляет, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер РФ Владимир ПУТИН и представители ОАО «Газпром» должны извиниться перед Украиной за безосновательные обвинения в краже газа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, И.КРИЛЬ заявил: "Поскольку эксперты ЕС подтверждают отсутствие фактов несанкционированного отбора Украиной российского газа, ТИМОШЕНКО должна потребовать от своих российских визави по газовым переговорам публичных извинений перед Украиной".

Депутат отметил, что своими безосновательными обвинениями российские должностные лица и руководство "Газпрома" нанесли вред имиджу Украине. "Неоднократно российская власть, не выбирая слова, использовала провокационные обвинения для продвижения своих интересов в газовой и других сферах. Но заявления первых лиц государства - слишком серьезная вещь, чтобы этим пренебрегать", - считает И.КРИЛЬ.

По его мнению, именно правительство, действия которого и привели к развертыванию газового конфликта, обязано потребовать от российской стороны опровержения своих неаргументированных заявлений и извинений перед Украиной.

"В случае отсутствия публичных извинений со стороны российского руководства и "Газпрома" мы предлагаем юристам Кабмина изучить возможность представления в международные судебные инстанции иска по делу клеветы и нанесения морального вреда международному имиджу Украины. Мы должны отстаивать наше доброе имя. Только это позволит избежать подобных ситуаций в будущем", – сказал И.КРИЛЬ.