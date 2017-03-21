Глава Агентства нацбезопасности США объяснил, зачем России Крым и Украина в целом (видео)

В Конгрессе США состоялись публичные слушания, на которых поднимали вопросы влияния России на результаты президентских выборов в США, а также интересов РФ в отношении Крыма и Украины в целом, передает Голос Америки.

На вопрос о России, политике Кремля в отношении Украины и оккупированном Крыме отвечал глава Агентства нацбезопасности США адмирал Майкл Роджерс.

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Так, он подчеркнул, что Россия не вернула аннексированный Крым Украине и таких намерений у нее нет, о чем свидетельствуют публичные заявления Кремля.

"Я уверен, что с их точки зрения, это основной национальный интерес, то есть непосредственная периферия российского государства", - дал Роджерс ответ на вопрос, почему вообще Россию беспокоит Украина.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.